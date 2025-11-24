Скидки
«У Макса хорошие шансы на победу». Петров дал прогнозы на чемпионский титул 2025 года Ф-1

Аудио-версия:
Комментарии

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров дал прогноз на финал сезона-2025. Эксперт оценил шансы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Макларена» Ландо Норриса в борьбе за титул, назвал «Макларен» лучшей командой года и выделил перспективного гонщика из середины пелетона.

— Кто, по-вашему, станет в этом сезоне чемпионом в Формуле-1?
— У Макса Ферстаппена хорошие шансы на победу. До конца сезона осталось две с половиной гонки, у него равное количество очков с [Оскаром] Пиастри, а скорость «Ред Булл» сравнялась с «Маклареном». Думаю, борьба будет идти до последнего, финал решится в Абу-Даби, как это часто бывало. На сегодняшний момент предпочтение отдаю Норрису — я говорил об этом ещё в начале сезона. Но Макс наступает на пятки, а «Ред Булл» продолжает улучшать машину. Если им удастся остаться впереди, они смогут удержать лидерство. Нас ждёт интересная развязка.

— Кто на ваш взгляд из средней группы в итоге станет лидером?
— Сегодня лучше всего из дочерней команды «Ред Булл» выглядит [Исак] Хаджар. Не исключаю, что в следующем году он заменит [Юки] Цуноду в основном составе.

— Лучшая командная работа сезона и худшая?
— Лучшая — у «Макларена». Они начали сезон очень сильно, хоть немного сдали в последних гонках. Отлично проводят пит-стопы и работают со стратегиями. Худшая — у «Феррари». Болельщики уже давно ждут хороших результатов, а на Льюиса Хэмилтона обрушился шквал негатива. Понимаю, машина может не подходить стилю пилотирования, ему тяжело адаптироваться. Думаю, он хочет побыстрее закончить сезон. Интересно посмотреть, как он подготовится к 2026 году. Возможно, это станет либо его возрождением, либо концом карьеры, — заявил Петров в интервью для телеграм-канала SMP Racing.

