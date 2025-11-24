Егор Оруджев объяснил, почему два пит-стопа сделают Гран-при Катара интереснее

Постоянный эксперт «Чемпионата» и победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал введение обязательных двух пит-стопов на ближайшем этапе Формулы-1 Гран-при Катара.

«Это же не Монако! Держать людей за собой не получится, так что посмотрим. Надеюсь, что-то это принесёт. Да, тактики будут похожими — андеркат и сразу защита от него. Но какие-то перестановки последуют. А потом вторая волна — и всё наоборот! Это лучше, чем один пит-стоп», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Лидером сезона после 22 этапов является британец Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков. На второй строчке его напарник Оскар Пиастри — 360. С таким же количеством очков, но с меньшим количеством побед на третьей строчке находится Макс Ферстаппен («Ред Булл»).