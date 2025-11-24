Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: итальянский мотогонщик погиб на шоу в Бразилии после удара о рампу

Видео: итальянский мотогонщик погиб на шоу в Бразилии после удара о рампу
Комментарии

В понедельник, 24 ноября, во время мотошоу в Бразилии произошла трагическая авария с 23-летним итальянским мотогонщиком Луррике Феррари.

Во время выполнения трюка с прыжком с рампы на рампу Луррике не рассчитал скорость и не долетел до рампы, врезавшись в неё шлемом.

По данным издания The Irish Sun медицинская бригада немедленно прибыла на помощь пострадавшему мотоциклисту. Луррике был срочно доставлен в больницу Мариета Кондер Борнхаузер в Итахаи, где ему была сделана операция, но он всё же скончался от полученных травм.

Члены семьи рассказали журналистам, что Луррике проработал в этом шоу около года и обожал своё занятие. Кроме того, он посвящал часть своего свободного времени тому, чтобы помогать в семейном бургерном ресторане.

Материалы по теме
Егор Оруджев сравнил спад Оскара Пиастри с провалом чемпиона MotoGP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android