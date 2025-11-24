Скидки
Болельщики смотрели Гран-при Лас-Вегаса через уличные камеры

Комментарии

Во время проведения Гран-при Лас-Вегаса болельщики нашли необычный способ следить за этапом Формулы-1. Из-за ограниченного доступа к платным трансляциям некоторые зрители использовали общедоступные уличные камеры для просмотра гонки.

Запись с камеры наблюдения

Фото: x.com/FearedBuck

Публичные камеры видеонаблюдения, установленные по всей трассе, позволяли наблюдать за происходящим практически с любого ракурса. Этот необычный метод просмотра стал популярной темой для обсуждения в социальных сетях после гонки.

Фото: x.com/FearedBuck

Этап завершился победой Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Гонка проходила в вечернее время на городской трассе протяжённостью 6,2 километра.

Это не первый опыт необычного просмотра уикенда болельщиками в Лас-Вегасе. В прошлом сезоне фанаты смотрели Гран-при с эскалатора.

