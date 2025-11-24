Скидки
Макс Ферстаппен назвал пятёрку лучших пилотов в истории Формулы-1
28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», назвал пятёрку лучших пилотов в истории «Королевских гонок».

Издание Autosport сообщило, что Макс перечислил следующих гонщиков: семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона («Феррари») и Михаэля Шумахера, пятикратного обладателя титула Хуана Мануэля Фанхио, трёхкратного чемпиона Айртона Сенну и двукратного чемпиона Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Макс выступает в Формуле-1 с 2015 года, дебютировав в составе «Торо Россо». С 2016-го стал гонщиком «Ред Булл». За это время четырежды становился чемпионом.

