«КАМАЗ-мастер» проводит тренировочные сборы в пустыне Улан-Бух в Китае

Команда «КАМАЗ-мастер» начала тренировочные сборы в пустыне Улан-Бух в Китае в рамках подготовки к сезону-2026. С 24 по 26 ноября экипажи отрабатывают технику прохождения сложных песчаных участков.

Фото: kamazmaster.ru

В сборах участвуют действующие пилоты Андрей Каргинов, Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов под руководством Эдуарда Николаева. К команде присоединились выпускники проекта «Техногород» Данил Телепов и Дмитрий Авдеев, претендующие на место за рулём спортивного грузовика.

Фото: kamazmaster.ru

«Монгольские дюны очень коварные по своей структуре, анализ после соревнований показал, что нам необходимо провести тренировочные сборы в песках. Дюны в Китае очень высокие, сыпучие, много воронок, непредсказуемых мест — это идеальный вариант для подготовки наших молодых пилотов. Мы отрабатываем различные ситуации, с которыми можно столкнуться в гонках. Как быстро откопаться и потерять как можно меньше времени, если застрял. Как буксировать автомобиль вторым грузовиком, как правильно и быстро зацепить буксировочный фал и так далее», — приводит слова Николаева официальный сайт команды.

Параллельно проводятся испытания технических новинок, включая доработки подвески, трансмиссии и амортизаторов совместно с компанией K-MAN. Команда пропускает этап в Калмыкии, имея достаточный запас очков после четырёх побед в сезоне-2025.