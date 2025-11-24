Скидки
Чемпион Формулы-2 Фелипе Другович покинул «Астон Мартин»

Аудио-версия:
Комментарии

25-летний бразильский автогонщик и чемпион Формулы-2 Фелипе Другович после Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 перестал выполнять функции резервного гонщика «Астон Мартин» и официально покинул коллектив, чтобы присоединиться к «Андретти» в Формуле-Е.

«Тёплое прощание с Фелипе Друговичем, который после трёх лет с командой покидает нас после этого уикенда. Желаем ему всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба британцев в социальных сетях, прикрепив фото бразильца.

Другович дебютировал в Формуле-2 в сезоне-2020, до этого выступал в Формуле-3. Свой первый год закончил на девятом месте со 121 очками, одержав три победы и заняв однажды третье место. В 2021-м не заработал ни одного поул-позишена и не выигрывал гонки, в то время как его напарник Гуаньюй Чжоу боролся за титул. В 2022-м Фелипе выиграл пять гонок при четырёх поулах и взял досрочно титул.

Леклер близок к решению перейти в «Астон Мартин» из «Феррари» в 2027-м — источник
Комментарии
