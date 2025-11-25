Формула-1 и организаторы ГП Лас-Вегаса ведут переговоры о сохранении этапа до 2037 года

Руководство Формулы-1 и организаторы этапа в Лас-Вегасе ведут переговоры о продлении контракта с трассой до 2037 года, сообщили в Sports Business Journal.

«Долгосрочная сделка по проведению Гран-при в Южной Неваде в следующем десятилетии находится под пристальным вниманием официальных лиц гонки и региона по мере приближения встречи в 2025 году. Первоначальное трёхлетнее соглашение между Las Vegas Convention and Visitors Authority и Формулой-1 заканчивается после гонки этого года, затем вступает в силу новый двухлетний контракт.

Официальные лица надеются заключить новое соглашение, которое позволит сохранить гонку в Лас-Вегасе на несколько лет после 2027 года. Президент и исполнительный директор LVCVA Стив Хилл: «Между LVCVA и Ф-1 ведутся предварительные переговоры о новом соглашении сроком от пяти до 10 лет. Это позволит проводить гонки в Лас-Вегасе каждый год в выходные перед Днём благодарения до 2032 года или даже до конца 2037 года». Президент и исполнительный директор Гран-при Лас-Вегаса Эмили Празер заявила, согласно ожиданиям, огромная компания со стороны Формулы-1 и Liberty Media предоставит финансирование, чтобы облегчить проведение гонки», — говорится в статье.