Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новый суперкар от создателя McLaren F1 продан за рекордную сумму — более $ 20 млн

Новый суперкар от создателя McLaren F1 продан за рекордную сумму — более $ 20 млн
GMSV S1 LM
Аудио-версия:
Комментарии

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Лас-Вегасе в дни Гран-при Формулы-1, продан суперкар S1 LM от Gordon Murray Special Vehicles. Эта компания основана знаменитым инженером Гордоном Марри, который много лет работал в командах Формулы-1 «Брэбэм» и «Макларен», а позднее спроектировал легендарный спорткар McLaren F1. Сумма сделки составила $ 20,6 млн, что, по данным издания Motor1, стало рекордом для нового автомобиля, проданного на открытых торгах.

GMSV S1 LM

GMSV S1 LM

Фото: RM Sotheby's

Суперкар GMSV S1 LM был представлен в августе этого года на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Автомобиль внешне отсылает к McLaren F1 и оснащается 4,3-литровым двигателем Cosworth V12 мощностью 700 л. с., при этом его масса составит лишь 957 кг. В GMSV планируют построить пять таких автомобилей, причём покупатель выставленного на аукцион экземпляра сможет принять участие в постройке своей машины и её испытаниях. В них также будет принимать участие четырёхкратный чемпион IndyCar Дарио Франкитти.

GMSV S1 LM

GMSV S1 LM

Фото: RM Sotheby's

Отметим, что подразделение Gordon Murray Special Vehicles также готовит к выпуску Le Mans GTR, который был представлен одновременно с S1 LM. Кроме того, компания Gordon Murray Automotive выпускает ещё три модели — GMA T.50, его трековую версию T.50s Niki Lauda, а также T.33.

GMSV S1 LM

GMSV S1 LM

Фото: RM Sotheby's

Напомним, Гордон Мюррей известен как создатель болида «Брэбэм» BT46B, оснащённого вентилятором для улучшения прижимной силы. Позднее Марри неоднократно использовал вентиляторы в своих дорожных автомобилях — в том числе на McLaren F1 и GMA T.50. Кроме того, он был техническим директором «Макларена» в годы создания MP4/4 — шасси, выигравшего 15 гонок Формулы-1 из 16 в сезоне-1988. При этом споры о том, кто именно спроектировал этот болид, продолжаются до сих пор.

Материалы по теме
Фото
Машины из фильмов «Форсаж», «Джон Уик», «Такси» и «Назад в будущее» выставили на аукцион
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android