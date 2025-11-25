Новый суперкар от создателя McLaren F1 продан за рекордную сумму — более $ 20 млн

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Лас-Вегасе в дни Гран-при Формулы-1, продан суперкар S1 LM от Gordon Murray Special Vehicles. Эта компания основана знаменитым инженером Гордоном Марри, который много лет работал в командах Формулы-1 «Брэбэм» и «Макларен», а позднее спроектировал легендарный спорткар McLaren F1. Сумма сделки составила $ 20,6 млн, что, по данным издания Motor1, стало рекордом для нового автомобиля, проданного на открытых торгах.

GMSV S1 LM Фото: RM Sotheby's

Суперкар GMSV S1 LM был представлен в августе этого года на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Автомобиль внешне отсылает к McLaren F1 и оснащается 4,3-литровым двигателем Cosworth V12 мощностью 700 л. с., при этом его масса составит лишь 957 кг. В GMSV планируют построить пять таких автомобилей, причём покупатель выставленного на аукцион экземпляра сможет принять участие в постройке своей машины и её испытаниях. В них также будет принимать участие четырёхкратный чемпион IndyCar Дарио Франкитти.

GMSV S1 LM Фото: RM Sotheby's

Отметим, что подразделение Gordon Murray Special Vehicles также готовит к выпуску Le Mans GTR, который был представлен одновременно с S1 LM. Кроме того, компания Gordon Murray Automotive выпускает ещё три модели — GMA T.50, его трековую версию T.50s Niki Lauda, а также T.33.

GMSV S1 LM Фото: RM Sotheby's

Напомним, Гордон Мюррей известен как создатель болида «Брэбэм» BT46B, оснащённого вентилятором для улучшения прижимной силы. Позднее Марри неоднократно использовал вентиляторы в своих дорожных автомобилях — в том числе на McLaren F1 и GMA T.50. Кроме того, он был техническим директором «Макларена» в годы создания MP4/4 — шасси, выигравшего 15 гонок Формулы-1 из 16 в сезоне-1988. При этом споры о том, кто именно спроектировал этот болид, продолжаются до сих пор.