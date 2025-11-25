Скидки
Мекис сообщил, когда «Ред Булл» объявит состав пилотов на сезон-2026

Мекис сообщил, когда «Ред Булл» объявит состав пилотов на сезон-2026
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что команда официально представит состав пилотов на сезон-2026 после завершения Гран-при Катара.

«Мы объявим состав пилотов «Ред Булл» на следующий сезон сразу после Гран-при Катара. Так что вам осталось потерпеть всего неделю», — приводит слова Мекиса Formula Passion.

Гонка в Лас-Вегасе завершилась провалом для японского гонщика Юки Цуноды, стартовавшего с пит-лейн и финишировавшего 14-м. После дисквалификации пилотов «Макларена» Цунода смог подняться на 12-ю строчку.

Консультант команды Хельмут Марко ранее заявлял, что решение по составу на 2026 год будет принято в конце чемпионата.

Комментарии
Новости. Авто
