Макс Ферстаппен прокомментировал ошибку Норриса на старте Гран-при Лас-Вегаса Ф-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался об ошибке Ландо Норриса («Макларена») на старте гонки Гран-при Лас-Вегаса, после которой он вышел в лидеры.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«Именно так и нужно делать — закрывать внутреннюю траекторию. Но, думаю, очень легко попасть в ловушку того, где именно нужно тормозить. Обычно на старте ты ускоряешься и потом смотришь в зеркало. Но здесь [в Лас-Вегасе], будто бы у тебя совсем нет времени посмотреть в зеркало, потому что тебе сразу же снова нужно тормозить. И вообще довольно скользко, так что, думаю, именно это и произошло.

Конечно, это помогло сразу выйти в лидеры в первом повороте. Думаю, на первом отрезке мы все пытались понять, насколько можно атаковать, насколько нужно беречь шины, потому что мы все шли довольно плотно вплоть до пит-стопов. Мы просто старались найти хороший баланс, потому что в четверг не удалось получить достаточного понимания. Уже на том комплекте резины всё ощущалось лучше, чем ожидалось. А когда мы перешли на «хард», наш удачный первый отрезок сделал второй немного проще. Но и там нужно было следить за тем, чтобы не перегреть шины», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans.

Макс Ферстаппен назвал пятёрку лучших пилотов в истории Формулы-1
У Макса Ферстаппена больше побед в Формуле-1, чем у всех пилотов «Феррари» с 2005 года
