Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Liberty Media ищет вариант с заменой гонки Ф-1 в Мадриде из-за задержек строительства

Liberty Media ищет вариант с заменой гонки Ф-1 в Мадриде из-за задержек строительства
Аудио-версия:
Комментарии

Правообладатель Формулы-1 Liberty Media рассматривает возможность замены Гран-при Испании в Мадриде в сезоне-2026 на другой этап из-за слухов о проблеме с подготовкой трассы, сообщили в RMC Motori.

Журналисты издания съездили в Мадрид и сфотографировали подготовку трассы, которая до сих пор находится на начальных этапах. «Слухи распространились в паддоке среди работающих на Гран-при Бразилии: под сомнение ставилась реализация Гран-при в Мадриде, запланированного на сентябрь 2026 года. Согласно тому, что просочилось из окружения Liberty Media, задержки в реализации проекта настолько значительны, что допускают обращение к гонке-заменителю. Первой в списке стоит Имола, и, хотя по календарю она пройдёт на неделю позже Монцы, наличие двух Гран-при в Италии вызвало интерес организаторов и публики.

То, что мы увидели, — это огромная строительная площадка с экскаваторами и бульдозерами, стоящими без движения возле больших участков, на которых нет никаких признаков недавнего прогресса. Отрезок, который должен идти от первого поворота до связки медленных участков и целиком проходить через выставочные кварталы, обозначен лишь бело-красными барьерами в местах, подлежащих повторному асфальтированию, а также там, где должны появиться служебные дороги. Там, где должен стоять пит-билдинг — боксы, гоночная дирекция и помещения, — сейчас лишь участок земли с лужами.

Мы пытались получить информацию на месте, но из разговоров с теми, кто не пустил нас на территорию, и с несколькими собеседниками, которые всё-таки что-то сказали, складывается довольно сложная картина. «Какой ещё автодром? Здесь один большой бардак из кранов, люди приходят и уходят, техника стоит, земля навалена. Тут ничего нет, и мы даже не знаем, будет ли что-то вообще», — сказали нам в Мадриде. Это впечатление тех, кто видит стройку снаружи, в то время как официальные источники продолжают настаивать, что общий график остаётся под контролем», — говорится в статье издания.

Материалы по теме
Формула-1 и организаторы ГП Лас-Вегаса ведут переговоры о сохранении этапа до 2037 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android