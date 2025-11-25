Liberty Media ищет вариант с заменой гонки Ф-1 в Мадриде из-за задержек строительства

Правообладатель Формулы-1 Liberty Media рассматривает возможность замены Гран-при Испании в Мадриде в сезоне-2026 на другой этап из-за слухов о проблеме с подготовкой трассы, сообщили в RMC Motori.

Журналисты издания съездили в Мадрид и сфотографировали подготовку трассы, которая до сих пор находится на начальных этапах. «Слухи распространились в паддоке среди работающих на Гран-при Бразилии: под сомнение ставилась реализация Гран-при в Мадриде, запланированного на сентябрь 2026 года. Согласно тому, что просочилось из окружения Liberty Media, задержки в реализации проекта настолько значительны, что допускают обращение к гонке-заменителю. Первой в списке стоит Имола, и, хотя по календарю она пройдёт на неделю позже Монцы, наличие двух Гран-при в Италии вызвало интерес организаторов и публики.

То, что мы увидели, — это огромная строительная площадка с экскаваторами и бульдозерами, стоящими без движения возле больших участков, на которых нет никаких признаков недавнего прогресса. Отрезок, который должен идти от первого поворота до связки медленных участков и целиком проходить через выставочные кварталы, обозначен лишь бело-красными барьерами в местах, подлежащих повторному асфальтированию, а также там, где должны появиться служебные дороги. Там, где должен стоять пит-билдинг — боксы, гоночная дирекция и помещения, — сейчас лишь участок земли с лужами.

Мы пытались получить информацию на месте, но из разговоров с теми, кто не пустил нас на территорию, и с несколькими собеседниками, которые всё-таки что-то сказали, складывается довольно сложная картина. «Какой ещё автодром? Здесь один большой бардак из кранов, люди приходят и уходят, техника стоит, земля навалена. Тут ничего нет, и мы даже не знаем, будет ли что-то вообще», — сказали нам в Мадриде. Это впечатление тех, кто видит стройку снаружи, в то время как официальные источники продолжают настаивать, что общий график остаётся под контролем», — говорится в статье издания.