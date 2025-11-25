Бинотто может входить в число кандидатов на место нового руководителя «Астон Мартин»

Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди», бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто находится в списке кандидатов владельца команды «Астон Мартин» Лоуренса Стролла на должность руководителя британского коллектива, сообщили в F1-Insider.

«Однако, похоже, что Хорнер вовсе не стоит на первом месте в списке.Особо активно обсуждается кандидатура Андреаса Зайдля. Бывший руководитель «Макларена» сейчас взял паузу в автоспорте, но до начала 2024 года он сыграл ключевую роль в реорганизации «Кик-Заубера». Многие в паддоке считают Зайдля стратегическим архитектором нынешнего подъёма «Макларена».

Также обсуждается Маттиа Бинотто, который покинул «Феррари» в 2023 году и сейчас является руководителем проекта Формулы-1 в «Ауди». Однако сомнительно, что он доступен, учитывая его нынешнюю должность.

Единственный кандидат, которого можно исключить наверняка, — Мартин Уитмарш. Как сообщает BBC, бывший исполнительный директор «Астон Мартин» уже отказался», — говорится в статье издания.