«Макс в самом сердце коллектива». Мекис — о взаимоотношениях «Ред Булл» и Ферстаппена

«Макс в самом сердце коллектива». Мекис — о взаимоотношениях «Ред Булл» и Ферстаппена
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о взаимоотношениях в коллективе с 28-летним нидерландским гонщиком, четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном.

«Макс не стоит в стороне от команды, чтобы судить хорошо или плохо обстоят дела внутри. Макс находится в самом сердце коллектива. Он является частью проекта, он проживает его изнутри и помогает ему расти. Он терпит неудачи вместе с нами, когда мы не можем выжать максимум, и мы подталкиваем друг друга вперёд. Его отдача команде действительно невероятна, это правда, но и команда в ответ выкладывается ради него», — приводит слова Мекиса Sky Sports.

Комментарии
