«Ненавижу, что сейчас они быстрее». Ландо Норрис — о форме Макса Ферстаппена и «Ред Булл»

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий «Макларен», высказался о последних результатах Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Довольно обескураживает. Мне нужно извлечь урок из первого поворота [Лас-Вегаса] и постараться выступить лучше, чем в последнее время. Я знаю, что мы выиграли в Бразилии, но мы всё равно были недостаточно быстры там по сравнению с тем, каким был Макс. Они выглядят очень сильными. Макс проделывает отличную работу, машина «Ред Булл» кажется очень быстрой — и они нас побеждают.

Я просто ненавижу проигрывать, вот и всё. Ненавижу, что сейчас они быстрее. Нам нужно попытаться прибавить», — приводит слова Норриса Sky Sports.

