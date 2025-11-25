Лоусон назвал причину, почему «Ред Булл» ещё не объявил составы пилотов на сезон-2026 Ф-1

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», объяснил, почему руководство «Ред Булл» до сих пор не объявило составы пилотов на сезоне-2026.

«Обе команды участвуют в очень важной борьбе в Кубке конструкторов. И я думаю, что причина этой задержки, я бы сказал, в том, чтобы предоставить обеим командам наилучшие возможности в этой борьбе», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

Кубок конструкторов Формулы-1 в сезоне-2025 после 22 этапов:

1. «Макларен» — 756 очков.

2. «Мерседес» — 431.

3. «Ред Булл» — 391.

4. «Феррари» — 378.

5. «Уильямс» — 121.

6. «Рейсинг Буллз» — 90.

7. «Хаас» — 73.

8. «Астон Мартин» — 72.

9. «Кик-Заубер» — 68.

10. «Альпин» — 22.