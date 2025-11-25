Расписание трансляций Гран-при Катара — 2025. Последний спринтерский уикенд сезона

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

С 28 по 30 ноября в Дохе (Катар) состоится 23-й этап сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Катара. Это будет последний спринтерский уикенд сезона.

Все заезды гоночного этапа будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Катаре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.

Формула-1 Катара — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 28 ноября

16:30 — Свободная практика Гран-при Катара;

20:30 — Спринт-квалификация Гран-при Катара.

Суббота, 29 ноября

17:00 — Спринт Гран-при Катара;

21:00 — Основная квалификация Гран-при Катара.

Воскресенье, 30 ноября

19:00 — Основная гонка Гран-при Катара.