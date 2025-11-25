Скидки
Авто Новости

На Tesla подали в суд из-за смертельного ДТП. У загоревшейся машины не открывались двери

Дилерский центр Tesla
В федеральный суд США поступил иск к компании Tesla — истцы требуют возмещения ущерба после смертельного ДТП, произошедшего в городе Такома, штат Вашингтон, в январе 2023 года. Как сообщает Bloomberg, Джефф Деннис и его жена Венди ехали на Tesla Model 3, когда электромобиль сам по себе внезапно ускорился.

Tesla Model 3 после удара в столб в Такоме

Tesla Model 3 после удара в столб в Такоме

Фото: Кадр из видео Kiro7

Водитель пытался сохранить контроль над машиной, но седан врезался в столб и загорелся. При этом у электромобиля не сработала автоматическая система экстренного торможения. Более того, после аварии у Tesla отключились аккумуляторы, питающие механизм открытия дверей, а кнопку, позволяющую открыть их вручную, было сложно найти. Из-за отключения аккумулятора открыть двери не удалось и пришедшим на помощь прохожим. В результате инцидента Венди Деннис погибла, а Джефф получил множественные ожоги.

Согласно Bloomberg, это уже не первый подобный случай с автомобилями Tesla. Так, в начале ноября в штате Висконсин был подан другой иск к Tesla, связанный с инцидентом, в котором из-за не открывающихся дверей погибли пять человек. Кроме того, в октябре в штате Калифорния в ДТП попал Tesla Cybertruck — автомобиль загорелся, а находившиеся внутри трое студентов задохнулись от угарного газа, не сумев открыть двери.

