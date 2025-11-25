«У нас действительно неровный сезон». Ландо Норрис — о шансах на титул в 2025 году

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о титульной борьбе в сезоне-2025.

«Мы всегда стараемся максимально использовать всё, что у нас есть. В Лас-Вегасе мы это сделали, и в предстоящие выходные мы снова попытаемся выиграть гонку. В концовке Абу-Даби увидим, где мы окажемся. Но я очень горжусь всеми. У нас был действительно неровный сезон — тяжёлые периоды, но и также очень красивые моменты. Мы многое узнали за весь сезон, и это тоже очень ценно для будущих лет.

Если смотреть на скорость за последние несколько недель, они [«Ред Булл»] были быстры. Когда они не проваливают квалификацию, то выигрывают гонку — как это было в Лас-Вегасе, Монце и других этапах. Борьба сейчас очень плотная. Всё может легко сложиться в нашу пользу или в их. Нам просто нужно проделывать работу намного лучше», — приводит слова Норриса Sky Sports.