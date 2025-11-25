Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У нас действительно неровный сезон». Ландо Норрис — о шансах на титул в 2025 году

«У нас действительно неровный сезон». Ландо Норрис — о шансах на титул в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о титульной борьбе в сезоне-2025.

«Мы всегда стараемся максимально использовать всё, что у нас есть. В Лас-Вегасе мы это сделали, и в предстоящие выходные мы снова попытаемся выиграть гонку. В концовке Абу-Даби увидим, где мы окажемся. Но я очень горжусь всеми. У нас был действительно неровный сезон — тяжёлые периоды, но и также очень красивые моменты. Мы многое узнали за весь сезон, и это тоже очень ценно для будущих лет.

Если смотреть на скорость за последние несколько недель, они [«Ред Булл»] были быстры. Когда они не проваливают квалификацию, то выигрывают гонку — как это было в Лас-Вегасе, Монце и других этапах. Борьба сейчас очень плотная. Всё может легко сложиться в нашу пользу или в их. Нам просто нужно проделывать работу намного лучше», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Материалы по теме
«Ненавижу, что сейчас они быстрее». Ландо Норрис — о форме Макса Ферстаппена и «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android