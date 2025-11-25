«Не можем позволить ошибки». В «Астон Мартин» высказались после провала на ГП Лас-Вегаса

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак высказался о слабых результатах на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, где Фернандо Алонсо занял 11-е место, а Лэнс Стролл сошёл сразу после старта из-за аварии с Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер»).

«Мы ожидали, что в сухую погоду будет сложно, и так оно и было. Мы не были достаточно быстры, чтобы заработать очки. В итоге всё вышло плотно, это правда. Нас не обогнали на круг, и мы не были так далеко позади. Хюлькенберг стартовал сзади на «харде», и ему было несложно держаться. Даже если бы мы не заехали после виртуальной машины безопасности в боксы, он всё равно бы нас обогнал. Нам не хватало скорости на прямых, и, если делать ту же стратегию, что все, тоже будет трудно. Наша участь была откатиться назад, потому что мы стартовали дальше, чем позволял наш темп.

Лас-Вегас — трасса, похожая на другие, где мы страдали, такие как Баку и Сингапур, с медленными поворотами и длинными прямыми. Это не подходит нашей машине.

На бумаге мы должны быть немного лучше в Катаре. Но это не значит, что так и будет. Дождя не будет, это меньше возможностей. Хотя с форматом спринта меньше тренировок, и это может дать нам шанс, так же как и ограничение количества кругов на комплектах шин для двух пит-стопов. Ситуация в Кубке конструкторов очень плотная в нашей зоне, и мы не можем позволить себе ошибки или проблемы», — приводит слова Крака издание AS.