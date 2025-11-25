Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не можем позволить ошибки». В «Астон Мартин» высказались после провала на ГП Лас-Вегаса

«Не можем позволить ошибки». В «Астон Мартин» высказались после провала на ГП Лас-Вегаса
Аудио-версия:
Комментарии

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак высказался о слабых результатах на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, где Фернандо Алонсо занял 11-е место, а Лэнс Стролл сошёл сразу после старта из-за аварии с Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер»).

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«Мы ожидали, что в сухую погоду будет сложно, и так оно и было. Мы не были достаточно быстры, чтобы заработать очки. В итоге всё вышло плотно, это правда. Нас не обогнали на круг, и мы не были так далеко позади. Хюлькенберг стартовал сзади на «харде», и ему было несложно держаться. Даже если бы мы не заехали после виртуальной машины безопасности в боксы, он всё равно бы нас обогнал. Нам не хватало скорости на прямых, и, если делать ту же стратегию, что все, тоже будет трудно. Наша участь была откатиться назад, потому что мы стартовали дальше, чем позволял наш темп.

Лас-Вегас — трасса, похожая на другие, где мы страдали, такие как Баку и Сингапур, с медленными поворотами и длинными прямыми. Это не подходит нашей машине.

На бумаге мы должны быть немного лучше в Катаре. Но это не значит, что так и будет. Дождя не будет, это меньше возможностей. Хотя с форматом спринта меньше тренировок, и это может дать нам шанс, так же как и ограничение количества кругов на комплектах шин для двух пит-стопов. Ситуация в Кубке конструкторов очень плотная в нашей зоне, и мы не можем позволить себе ошибки или проблемы», — приводит слова Крака издание AS.

Материалы по теме
Алонсо: следующие два Гран-при будут праздничными — мы больше не будем управлять AMR25
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android