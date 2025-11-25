Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ред Булл» выставил на продажу 10 шоу-каров RB20, на котором Ферстаппен взял 4-й титул

«Ред Булл» выставил на продажу 10 полномасштабных шоу-каров RB20, сообщили в издании RacingNews365.

Именно на этом болиде 28-летний нидерландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен завоевал свой четвёртый титул в сезоне-2024.

Сообщается, что модели, выпущенные F1Authentics.com и созданные давним партнёром «Ред Булл» Memento Exclusives, являются первыми официально лицензированными версиями шасси 2024-го, которые стали доступны широкой публике. Каждая машина создана с использованием данных команды и полностью повторяет настоящий RB20.

Коллекционеры смогут выбрать одну из трёх ливрей: стандартный дизайн 2024 года, специальное издание Гран-при Сильверстоуна и титульную версию Гран-при Лас-Вегаса — гонку, в которой Ферстаппен досрочно стал чемпионом. Реплики воспроизводят сложные аэродинамические поверхности RB20, отражая сильные стороны реальной машины.

Полноразмерная выставочная модель RB20 была продана на аукционе в январе за $ 111,111 тыс.