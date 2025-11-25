Ноубл заявил, что «Макларен» уже в Бразилии стёр планки до минимально дозволенных цифр

Журналист Формулы-1 Джонатан Ноубл высказался о проблемах «Макларена» с износом планки скольжения.

«Во-первых, возможно, то, что «Ред Булл» стал большей угрозой, вынудило «Макларен» сильнее давить на пределы, чтобы выжать больше производительности. Это означало работу с меньшим дорожным просветом, чем команде, возможно, хотелось бы, если бы она хотела играть максимально безопасно.

Один источник сообщил, что в Бразилии две недели назад износ планок скольжения «Макларенов», хотя и полностью легальный, был измерен как предельно минимальный — что указывает на то, что команда уже тогда работала ближе к пределу в своём подходе. Команда открыто признала, что в Интерлагосе у неё были опасения по поводу клиренса и что на неё повлияли прорези, сделанные на трассе в нескольких поворотах.

Но ответ на вопрос, почему команда перешла от работы на грани легальности до Лас-Вегаса к выходу за эту грань в Лас-Вегасе, может заключаться в том, что им пришлось изменить свой подход. «Макларен» подошёл к уикенду в Лас-Вегасе, прекрасно понимая, что ей нужно выступить гораздо лучше, чем 12 месяцев назад, когда это был, возможно, самый сложный этап конца сезона-2024 с точки зрения чистого темпа», — написал Ноубл в своей колонке на The Race.