«Пирелли» приняла решение полностью отказаться от шин С6, введённых в сезоне-2025 Ф-1

Итальянская компания «Пирелли», производящая шины для Формулы-1, приняла решение избавиться от резины С6, которая была разработана к сезону-2025 и использовалась в нескольких этапах по ходу года.

По данным издания RacingNews365, решение было принято после того, как «Пирелли» начала работу над созданием большего зазора между шинами в попытке добиться большей стратегической разницы, и в итоге C6 не обеспечила достаточной разницы в скорости по сравнению с C5. Поэтому от С6 отказались.

Согласно новому техническому регламенту на 2026 год, в Формуле-1 будет пять составов для сухой погоды, которые будут доработаны на основе данных моделирования нового поколения машин, но «Пирелли» не сможет провести испытания на трассе, поскольку болиды ещё официально не разработаны и не готовы к выезду.

В 2025-м комплекты С6 использовались на Гран-при Эмилии-Романьи, в Монако и в Баку. В Лас-Вегасе должно было состояться их последнее появление, но от этой идеи отказались.

