Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ответ очевиден». Туррини — о доверии к руководству «Феррари» на сезон-2026 Формулы-1

«Ответ очевиден». Туррини — о доверии к руководству «Феррари» на сезон-2026 Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о форме команды Формулы-1 «Феррари».

«Перехожу к «Феррари». Честно говоря, я уже не знаю, что сказать, помимо всех (неудачных, подчёркиваю) президентских заявлений. Унылое четвёртое место в Кубке конструкторов. На 52 очка меньше, чем у «Мерседеса», и солидное отставание даже от «Ред Булл», у которого по сути один пилот (по этому поводу я мог бы позволить себе кусочек жёсткой иронии, но воздержусь из уважения к родине). Проблема при всём уважении к тем, кто упорно продавал дым и распространял оправдания месяцами, чертовски проста. Можем ли мы, с прицелом на 2026 год, доверять этому штабу? Боюсь, что ответ здесь очевиден.

То есть…То есть нам остаётся лишь верить, потому что (по выбору) альтернатив нет, а в худшем случае всё равно уже будет слишком поздно. Мужество. Этот сезон предусматривает ещё два этапа. Какая печаль», — написал Туррини в своём блоге.

Материалы по теме
У Макса Ферстаппена больше побед в Формуле-1, чем у всех пилотов «Феррари» с 2005 года
«Феррари» отменила разработку F44, которую хотел сделать Льюис Хэмилтон — Терруцци
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android