«Ответ очевиден». Туррини — о доверии к руководству «Феррари» на сезон-2026 Формулы-1

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о форме команды Формулы-1 «Феррари».

«Перехожу к «Феррари». Честно говоря, я уже не знаю, что сказать, помимо всех (неудачных, подчёркиваю) президентских заявлений. Унылое четвёртое место в Кубке конструкторов. На 52 очка меньше, чем у «Мерседеса», и солидное отставание даже от «Ред Булл», у которого по сути один пилот (по этому поводу я мог бы позволить себе кусочек жёсткой иронии, но воздержусь из уважения к родине). Проблема при всём уважении к тем, кто упорно продавал дым и распространял оправдания месяцами, чертовски проста. Можем ли мы, с прицелом на 2026 год, доверять этому штабу? Боюсь, что ответ здесь очевиден.

То есть…То есть нам остаётся лишь верить, потому что (по выбору) альтернатив нет, а в худшем случае всё равно уже будет слишком поздно. Мужество. Этот сезон предусматривает ещё два этапа. Какая печаль», — написал Туррини в своём блоге.