Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Инженеры в боксах и ФИА посмеялись». Ноубл — о техдирективе в Ф-1 про планки скольжения

«Инженеры в боксах и ФИА посмеялись». Ноубл — о техдирективе в Ф-1 про планки скольжения
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Формулы-1 Джонатан Ноубл высказался о слухах про техническую директиву ФИА после Гран-при Бразилии, чтобы ограничить команды в использовании титановых креплений на планке скольжения под болидом.

«Первое, что можно отбросить, — это дикие слухи, появившиеся после Гран-при Бразилии о том, что ФИА якобы обнаружила какие-то хитрости, которые использовали команды. Говорили, что речь идёт о неопределённом количестве команд, применявших расширяющиеся титановые пластины, которые опускались бы ниже к земле, чтобы лучше защитить планку.

Звучит красиво как теория, но инженеры в боксах и ФИА лишь посмеялись над этим — потому что такой приём делает ровно противоположное тому, что нужно. Главный приоритет для команд, когда речь идёт о планках скольжения, — это защитить их, а не заставлять идти ближе к асфальту и стираться сильнее. В конечном счёте степень износа самой деревянной планки не имеет значения, так как легальность определяется исключительно глубиной самих титановых пластин.

Командам нужно, чтобы планки как можно меньше контактировали с покрытием, а не принимали основной удар. В последние сезоны ФИА обнаруживала у некоторых команд хитрые системы, где одна секция могла двигаться независимо от планки и как бы «прятаться», когда машина касалась земли. Благодаря такому движению она стиралась меньше, чем остальная часть планки. Поэтому при проверке ФИА после гонки именно эта секция соответствовала допустимым 9 мм — даже если остальная часть была стёрта намного сильнее. Некоторым командам это очень не нравилось после того, как они поняли, что соперники получают преимущество благодаря такому решению», — написал Ноубл в своём блоге на The Race.

Материалы по теме
Руководитель «Макларена» дал первый комментарий после двойной дисквалификации в Вегасе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android