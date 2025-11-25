«Нужно быть терпеливым». Макс Ферстаппен — о форме Ландо Норриса

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о Ландо Норрисе из «Макларена».

— Отличается ли нынешний Норрис от своей прошлогодней версии?

— Думаю, в последнее время у него действительно всё очень хорошо складывается по уикендам. Так что да, в этом смысле он определённо немного другой. Но каждый год ты растёшь и учишься на прошлых ошибках или уикендах, когда понимаешь, что мог бы сделать свою работу лучше — и это касается всех. Речь не только о Ландо в данном случае. Иногда просто нужно быть терпеливым и дождаться своего момента, — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.