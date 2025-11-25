«Хэмилтон должен был оказаться на подиуме». Расселл снова раскритиковал стюардов в Мексике

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес», продолжил критику стюардов Гран-при Мексики.

«Гонка в Мексике была просто нелепой. Три парня срезали поворот, и не было никаких штрафов. Как мне показалось, Льюис Хэмилтон пострадал от этого наиболее жёстко. Шарль Леклер просто срезал поворот и продолжил движение на этой позиции. Так что Льюис должен был оказаться на подиуме», — сказал Джордж Расселл в эфире Sky Sports.

Напомним, Расселл уже неоднократно критиковал произошедшее на первом круге Гран-при Мексики. Победу в гонке в Мексике одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, а Леклер финишировал вторым.