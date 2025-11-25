«Старт с последнего места — не лучший способ достичь результата». Вассёр — о Хэмилтоне

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о недовольстве семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Я прекрасно понимаю реакцию Льюиса после гонки. Но ему нужно успокоиться и сконцентрироваться на следующих двух этапах. У Льюиса был темп в тренировке, причём хороший. Однако старт с последнего места — не лучший способ достичь результата. Сейчас нам всем нужно успокоиться. Когда ты покидаешь машину и сразу же даёшь комментарии, они получаются достаточно резкими», — приводит слова Вассёра ESPN.

Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал на 10-й позиции в гонке Гран-при Лас-Вегаса. В нынешнем сезоне, который является для Хэмилтона первым в составе итальянской команды, он ни разу не поднимался на подиум.