Гасли: Бортолето действовал в первом повороте слишком оптимистично

Гасли: Бортолето действовал в первом повороте слишком оптимистично
Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о выступлении на Гран-при Лас-Вегаса, где он пришёл к финишу 15-м и оказался на 13-й позиции после дисквалификации пилотов «Макларена».

«Бортолето действовал в первом повороте слишком оптимистично. Он столкнулся со Строллом, который врезался в меня. Из-за этого меня развернуло. Задняя часть машины получила весьма значительные повреждения.

День прошёл не лучшим образом. Мне обидно за команду. На протяжении всего уикенда болид работал хорошо, было бы интересно посмотреть, чего мы можем достичь. Мы были быстры и во влажных, и в сухих условиях, я с нетерпением ждал борьбы. Был уверен, что нам по силам побороться за место в десятке», — приводит слова Гасли FormulaPassion.

