«Мерседес» может заключить партнёрское соглашение с PepsiCo — Sport Business

«Мерседес» может заключить партнёрское соглашение с PepsiCo — Sport Business
Компания PepsiCo ведёт переговоры с командой Формулы-1 «Мерседес» о возможности спонсорства. Об этом сообщает издание Sрort Business.

Как информирует источник, соглашение может будет включать в себя брендинг на болидах, а также расширенные возможности для компании, что позволит им рекламировать сразу несколько брендов.

Напомним, ранее PepsiCo стала официальным партнёром Формулы-1, в частности, речь идёт о таких продуктах, как Sting Energy, Gatorade и Doritos. Это соглашение рассчитано до 2030 года.

Sting Energy тогда оказался официальным энергетическим напитком Формулы-1, Gatorade стал официальным партнёром спринтов, а Doritos – официальным партнёром Формулы-1 по закускам.

