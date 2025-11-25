Эксперт назвал идеального кандидата на пост босса «Астон Мартин». Это не Хорнер или Зайдль

Известный эксперт Гэри Андерсон высказался о потенциальных кандидатах на пост руководителя команды «Астон Мартин», отметив, что идеальный вариант уже находится внутри команды.

«Формула-1 становится чем-то вроде АПЛ, где тренеры переходят из команды в команду. Но на месте Стролла я бы искал руководителя команды внутри команды.

Энди Стивенсон ездит на работу по одному и тому же адресу уже более 35 лет, практически ещё до начала истории «Джордана». Он прошёл путь от механика до спортивного директора, он прошёл весь путь от того времени, когда команда работала практически в изоляции, до мегаполиса, который сейчас называется «Астон Мартин», он знает и понимает, как всё устроено. Дайте ему следующий шаг в карьере, и вы сразу увидите прогресс. Но, что ещё важнее, вы не будете вставлять палки в колёса, если кто-то со стороны захочет сделать всё по-другому.

С машиной Ньюи на следующий год и настоящим упорством Фернандо Алонсо за рулём успех может быть не за горами. Не стоит отказываться от всего этого, пока у вас не появится шанс расцвести», — написал Гэри Андерсон в своей колонке на The Race.