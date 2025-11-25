Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт назвал идеального кандидата на пост босса «Астон Мартин». Это не Хорнер или Зайдль

Эксперт назвал идеального кандидата на пост босса «Астон Мартин». Это не Хорнер или Зайдль
Аудио-версия:
Комментарии

Известный эксперт Гэри Андерсон высказался о потенциальных кандидатах на пост руководителя команды «Астон Мартин», отметив, что идеальный вариант уже находится внутри команды.

«Формула-1 становится чем-то вроде АПЛ, где тренеры переходят из команды в команду. Но на месте Стролла я бы искал руководителя команды внутри команды.

Энди Стивенсон ездит на работу по одному и тому же адресу уже более 35 лет, практически ещё до начала истории «Джордана». Он прошёл путь от механика до спортивного директора, он прошёл весь путь от того времени, когда команда работала практически в изоляции, до мегаполиса, который сейчас называется «Астон Мартин», он знает и понимает, как всё устроено. Дайте ему следующий шаг в карьере, и вы сразу увидите прогресс. Но, что ещё важнее, вы не будете вставлять палки в колёса, если кто-то со стороны захочет сделать всё по-другому.

С машиной Ньюи на следующий год и настоящим упорством Фернандо Алонсо за рулём успех может быть не за горами. Не стоит отказываться от всего этого, пока у вас не появится шанс расцвести», — написал Гэри Андерсон в своей колонке на The Race.

Материалы по теме
Бинотто может входить в число кандидатов на место нового руководителя «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android