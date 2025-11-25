В Мадриде опровергли слухи о возможном переносе Гран-при

Организаторы гонки Гран-при Мадрида на городской трассе в столице Испании опровергли информацию, что Liberty Media рассматривает возможность замены этапа в сезоне-2026 на другой этап из-за слухов о проблеме с подготовкой трассы.

«Работа идёт полностью по графику», — цитирует представителя организаторов гонки SoyMotor.

Как сообщается, работы идут с опережением графика и будут завершены до 31 мая.

Напомним, Гран-при Мадрида на городской трассе «Мадринг» должен дебютировать в календаре чемпионата мира в следующем сезоне. Гонка намечена на 13 сентября.

Этот этап будет второй испанской гонкой в календаре.