«Не жду следующего сезона». Хэмилтон неоднозначно высказался о своём будущем

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон неоднозначно высказался о следующем сезоне Формулы-1 на фоне своих неудач в составе итальянской команды.

«Это ужасный результат. С сегодняшнего дня нет ничего положительного. Я с нетерпением жду конца. С нетерпением жду, когда это закончится… Я не жду следующего сезона», — приводи слова Льюиса Хэмилтона BBC.

Льюис перешёл в «Феррари» в 2025 году после завоевания шести чемпионских титулов в составе «Мерседеса». В нынешнем сезоне Хэмилтон одержал только одну победу в спринте в Шанхае, ни разу не финишировав на подиуме в основных гонках.