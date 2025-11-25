Скидки
Перес: Ферстаппен станет лучшим пилотом в истории, проект «Ред Булл» создан под него

Перес: Ферстаппен станет лучшим пилотом в истории, проект «Ред Булл» создан под него
Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о своих выступлениях за «Ред Булл» и о четырёхкратном чемпионе мира Максе Ферстаппене.

«С первого дня я понимал, что нужно действовать с умом. Я понимал и осознавал свою роль. Я знал, что этот проект создан вокруг Макса Ферстаппена. Моё появление заставило их нервничать, но я понимал, что в этом деле слишком много разных интересов, и не мог переделать систему под себя.

Случившееся в истории с «Ред Булл» — это лучшее, что могло произойти со мной, в конце концов я это понимал. Выступать за «Ред Булл» в таких условиях требует очень много сил. Все пилоты здесь испытывали проблемы. Все, кто приходят в команду, сталкиваются с одними и теми же трудностями, так как этой машиной очень сложно управлять. Нужно постоянно адаптироваться к стилю Ферстаппена.

Думаю, Макс станет лучшим пилотом в истории. Проект «Ред Булл» создан под него. Мне пришлось действовать с умом, думать наперёд и следить за происходящим. У пилотов короткая карьера. И сегодня никто не помнит вторых номеров», – приводит слова Переса Motorsport.

