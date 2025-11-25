Штайнер спрогнозировал возможный уход Хэмилтона после сезона-2026

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о будущем семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«В следующем году ему понадобится этот прорыв при новом регламенте. Ему никогда не нравились болиды с граунд-эффектом. Я бы не сказал, что в «Мерседесе» у него были трудности, но это был не тот старый Льюис Хэмилтон.

Посмотрим, как он адаптируется к новой машине в следующем сезоне. У него появится новая возможность. Я считаю так: если в следующем году у него ничего не получится, то не думаю, что он захочет продолжать выступать в 2027 году. Он ждёт иного уровня выступлений», – приводит слова Штайнера GPBlog.