Браун: нет никакого повода считать, что Хэмилтон не справится в «Феррари»

Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о сложностях, с которыми столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в итальянской команде «Феррари».

«Льюис – довольно целеустремлённый парень. В прошлом он уже неоднократно демонстрировал свою стойкость. Нет никакого повода считать, что он не справится. Я надеюсь, что «Феррари» сможет разобраться с новым регламентом в следующем году», – приводит слова Брауна AutoRacer.

Льюис перешёл в «Феррари» в 2025 году после завоевания шести чемпионских титулов в составе «Мерседеса». В нынешнем сезоне Хэмилтон одержал только одну победу в спринте в Шанхае, ни разу не финишировав на подиуме в основных гонках.