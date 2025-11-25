Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Браун: нет никакого повода считать, что Хэмилтон не справится в «Феррари»

Браун: нет никакого повода считать, что Хэмилтон не справится в «Феррари»
Комментарии

Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о сложностях, с которыми столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в итальянской команде «Феррари».

«Льюис – довольно целеустремлённый парень. В прошлом он уже неоднократно демонстрировал свою стойкость. Нет никакого повода считать, что он не справится. Я надеюсь, что «Феррари» сможет разобраться с новым регламентом в следующем году», – приводит слова Брауна AutoRacer.

Льюис перешёл в «Феррари» в 2025 году после завоевания шести чемпионских титулов в составе «Мерседеса». В нынешнем сезоне Хэмилтон одержал только одну победу в спринте в Шанхае, ни разу не финишировав на подиуме в основных гонках.

Материалы по теме
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android