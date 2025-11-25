«Подарок всем поклонникам автоспорта». Алези — о дисквалификации «Макларенов»

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о дисквалификации «Макларенов» по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

«В «Макларене» допустили банальную ошибку. То, что они не смогли должным образом всё проверить из-за погодных условий, помешало им подобрать правильные настройки. И ошибка в них привела к повышенному износу планки скольжения.

Сенсационная ошибка на такой стадии чемпионата. Но это в то же время подарок для всех поклонников автоспорта. У нас будут отличный финиш сезона и претендент на титул в лице Макса Ферстаппена, который способен совершить исторический подвиг. Им восхищаются и его поддерживают даже те, кто его не любит», — приводит слова Алези FormulaPassion.