Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Подарок всем поклонникам автоспорта». Алези — о дисквалификации «Макларенов»

«Подарок всем поклонникам автоспорта». Алези — о дисквалификации «Макларенов»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о дисквалификации «Макларенов» по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

«В «Макларене» допустили банальную ошибку. То, что они не смогли должным образом всё проверить из-за погодных условий, помешало им подобрать правильные настройки. И ошибка в них привела к повышенному износу планки скольжения.

Сенсационная ошибка на такой стадии чемпионата. Но это в то же время подарок для всех поклонников автоспорта. У нас будут отличный финиш сезона и претендент на титул в лице Макса Ферстаппена, который способен совершить исторический подвиг. Им восхищаются и его поддерживают даже те, кто его не любит», — приводит слова Алези FormulaPassion.

Материалы по теме
«Макларены» исключены из протоколов — Макс вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса
Live
«Макларены» исключены из протоколов — Макс вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android