Норрис оштрафован на $ 59 тыс. за мат во время интервью — Саттон

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис получил штраф от Международной автомобильной федерации за нецензурную брань во время постгоночного интервью на Гран-при Лас-Вегаса, сообщает Марк Саттон. По информации фотографа, опубликованной на его странице в социальных сетях, Норрис был оштрафован на $ 59 тыс.

Напомним, во время послегоночного интервью Норрис нецензурно выразился, описывая своё поражение в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в первом повороте.

По итогам гонки Норрис пришёл к финишу вторым, однако был дисквалифицирован за чрезмерный износ планки скольжения на его болиде. Победу одержал Ферстаппен, вторым после дисквалификации Норриса стал Джордж Расселл из «Мерседеса», третьим — его напарник Андреа Кими Антонелли.