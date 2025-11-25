Скидки
«Символ амбиций страны». Бен Сулайем — о Гран-при Катара

«Символ амбиций страны». Бен Сулайем — о Гран-при Катара
Комментарии

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем высказался о Гран-при Катара.

«Гран-при Катара – это больше, чем гонка. Это символ амбиций страны не только принимать Гран-при, но и развивать автоспорт – от низового до мирового уровня. Если смотреть в будущее, то этот Гран-при подтверждает нашу уверенность в Ближнем Востоке и важную роль, которую этот регион играет в календаре чемпионата мира», – приводит слова бен Сулайема GPBlog.

Первый в истории Гран-при Катара состоялся на трассе в Лусаиле в 2021 году. В 2022 году гонка не проводилась из-за мирового первенства по футболу, а с 2023 года вернулась в календарь на постоянной основе.

