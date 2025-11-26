Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер: не вижу причин, почему переход в IndyCar закроет для меня дверь в Формулу-1

Мик Шумахер: не вижу причин, почему переход в IndyCar закроет для меня дверь в Формулу-1
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий гонщик Мик Шумахер не исключает, что однажды сможет вернуться в Формулу-1.

«В любом случае мир Формулы-1 очень специфичен и он особенный, но это всё же одноместные машины. Так что я не вижу никаких причин, почему переход в IndyCar закроет для меня дверь в Формулу-1. Почему я выбрал IndyCar? Мне было интересно вернуться в открытые колёса и освоиться в этой категории. Поэтому в данном случае IndyCar оказался лучшим вариантом. Мне нужно было убедить себя и своё окружение, что я вижу себя в этой серии в долгосрочной перспективе.

Оказалось довольно легко принять решение. Мне было достаточно ответить на вопрос о том, насколько я готов посвятить себя этому. Я бы не появился в IndyCar, если бы не был готов выкладываться на 100%. Я в восторге от открывающихся перспектив, ведь это отличная гоночная серия», — приводит слова Мика Шумахера RacingNews365.

Материалы по теме
Мик Шумахер выступит в IndyCar в 2026 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android