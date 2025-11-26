Мик Шумахер: не вижу причин, почему переход в IndyCar закроет для меня дверь в Формулу-1

Немецкий гонщик Мик Шумахер не исключает, что однажды сможет вернуться в Формулу-1.

«В любом случае мир Формулы-1 очень специфичен и он особенный, но это всё же одноместные машины. Так что я не вижу никаких причин, почему переход в IndyCar закроет для меня дверь в Формулу-1. Почему я выбрал IndyCar? Мне было интересно вернуться в открытые колёса и освоиться в этой категории. Поэтому в данном случае IndyCar оказался лучшим вариантом. Мне нужно было убедить себя и своё окружение, что я вижу себя в этой серии в долгосрочной перспективе.

Оказалось довольно легко принять решение. Мне было достаточно ответить на вопрос о том, насколько я готов посвятить себя этому. Я бы не появился в IndyCar, если бы не был готов выкладываться на 100%. Я в восторге от открывающихся перспектив, ведь это отличная гоночная серия», — приводит слова Мика Шумахера RacingNews365.