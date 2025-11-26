Реста — о регламенте Ф-1 2026 года: будут значительные различия, особенно в гонках

Заместитель технического директора «Мерседеса» Симоне Реста прокомментировал предстоящую революцию в Формуле-1 с 2026 года. На технической конференции в Лас-Вегасе итальянский инженер объяснил, как новые регламенты изменят гоночную динамику.

«Будут значительные различия, особенно в гонках, а не в квалификациях. Мы все привыкли к определённому формату [гонки] с DRS, который помогает обгонам и используется в определённых зонах и при определённых отрывах. На самом деле в следующем году каждый гонщик будет ездить с подвижными передними и задними крыльями на многих участках трассы и использовать энергию, чтобы облегчить обгоны. Поэтому я полагаю, что то, как гонщики будут использовать её [энергию] для обгонов, будет другим и, возможно, гораздо более непредсказуемым», — приводит слова Ресты Formula Passion.

Представитель ФИА Николас Томбасис поддержал эту оценку и добавил, что с новым техническим регламентом ожидается несколько больший разброс в пелетоне на начальном этапе. При этом с аэродинамической точки зрения в ФИА рассчитывают, что машины смогут ехать гораздо ближе друг к другу, чем сейчас.