Пиастри потребовал изменить гоночные правила после инцидента в Лас-Вегасе

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри призвал пересмотреть гоночные правила Формулы-1 после серии противоречивых решений стюардов. Австралиец раскритиковал непоследовательность в наказаниях и манипуляции правилами.

Инцидент произошёл на первом повороте в Лас-Вегасе, где Лиам Лоусон столкнулся с Пиастри, но избежал наказания. Стюарды посчитали, что гонщик «Рейсинг Буллз» избегал столкновения с Джорджем Расселлом.

«Я даже не буду пытаться это осмыслить. Потребуется корректировка, поскольку некоторые гонщики используют правила в свою пользу. Происходят инциденты, которые мы не хотим видеть в гонках», — приводит слова Пиастри Racing News 365.

24-летний пилот отметил контраст с его 10-секундным штрафом в Сан-Паулу за манёвр против Кими Антонелли. Обсуждение правил между пилотами и ФИА запланировано на уикенд Гран-при Катара.

