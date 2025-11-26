Скидки
«Не собираюсь плакать». Ферстаппен — о возможной потере титула

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не будет переживать из-за возможной потери титула чемпиона мира Формулы-1 в этом сезоне. Четырёхкратный чемпион прокомментировал свои шансы на пятое подряд звание.

«Нет, я всё равно поеду в отпуск. Я хорошо умею расставлять приоритеты и отпускать ситуации. Я не собираюсь плакать из-за этого», — приводит слова Ферстаппена Racing News 365.

Нидерландец признал, что для завоевания титула ему потребуется стечение обстоятельств, в котором пилот «Макларена» Ландо Норрис должен столкнуться с неудачей. При этом сам Ферстаппен должен опережать ещё одного пилота «Макларена», Оскара Пиастри, который имеет равное с ним количество очков.

