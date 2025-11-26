NASCAR оказался в центре скандала из-за оскорбительных сообщений о Ричарде Чайлдрессe

Команда Richard Childress Racing (RCR) рассматривает возможность судебного иска против руководства NASCAR после публикации оскорбительных текстовых сообщений высших руководителей организации. Переписка была рассекречена в рамках судебного процесса команд 23XI Racing и Front Row Motorsports против руководящего органа.

В сообщениях 2023 года комиссар NASCAR Стив Фелпс назвал владельца команды Ричарда Чайлдресса «тупой деревенщиной, который обязан всем своим состоянием NASCAR». Главный медиадиректор Брайан Хербст участвовал в переписке, где Фелпс также заявил, что Чайлдресса «нужно вывести на задний двор и выпороть».

«RCR и Ричард Чайлдресс глубоко разочарованы оскорбительными и клеветническими заявлениями в текстовых сообщениях между руководителями NASCAR. Эти комментарии отражают то, как некоторые руководители исторически относились ко многим владельцам команд», — приводит слова из заявления RCR Motorsport.

Неприязнь возникла после того, как в эфире SiriusXM NASCAR Radio Чайлдресс сказал кое-что о ходе переговоров по уставу, что не понравилось руководству NASCAR. В частности, он заявил, что может построить 14 автомобилей Gen-6 по цене семи NextGen. А когда его спросили, может ли новая сделка с телевидением быть выгодной, он ответил: «Для кого?»

С тех пор команда Чайлдресса была оштрафована на две значительные суммы. Остин Диллон был лишён статуса участника плей-офф после победы в Ричмонде в 2024 году, когда на последнем круге в последнем повороте он сбил Денни Хэмлина и Джоуи Логано.

Остин Хилл также лишился очков в плей-офф за намеренный удар сзади в Арика Альмиролу в этом году. Тогда Чайлдресс ответил, что он «просто тупой деревенщина», когда его спросили, считает ли он, что наказания были несправедливыми.