В «Кадиллаке» заявили о «безграничных амбициях» перед дебютом в Формуле-1 в 2026 году

Руководитель команды «Кадиллак» Грэм Лоудон заявил о «безграничных амбициях» коллектива перед дебютом в Формуле-1 в 2026 году. Он подчеркнул, что при финансовой и технологической поддержке команда намерена с первых этапов конструктивно развивать проект.

«На данный момент я не могу делать прогнозы на следующий чемпионат, и то же самое касается всех гонщиков на стартовой решетке. Я думаю, что никто не знает, где он окажется в следующем году, и если кто-то и знает, то он просто выдумывает! Однако у нас есть чёткие цели на сезон 2026 года, мы должны быть готовы ко всему. Как мы будем действовать? И насколько мы сможем достичь поставленных результатов? С той поддержкой, которую мы имеем, как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения технологий, видения и всего остального, мы уже сказали, что наши амбиции безграничны. И они должны быть такими.

Независимо от того, с какого места мы начнём в следующем году, мы хотим конструктивно развивать наш проект, не выходя за рамки бюджетного ограничения. Я знаю, что все команды скажут то же самое, но такова реальность. Мы были созданы с этой смелой амбицией в уме. Я знаю, насколько сложна Формула-1 и что нельзя просто прийти на трассу и думать, что можно победить команды, которые занимаются этим годами, потому что есть команды, которые чрезвычайно сильны в том, что они делают, и мы испытываем к ним огромное уважение. Но мы нанимаем талантливых людей, и если мы будем работать хорошо, то тоже создадим хорошую команду. Наша структура очень чёткая: мы здесь не для того, чтобы просто следовать за другими, а для того, чтобы действительно создать успешную команду «Кадиллак» в Формуле-1. Это моя цель», — приводит слова Лоудона Formula Passion.