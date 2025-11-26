Феттель рассказал о совете, который дал Хэмилтону перед его переходом в «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель раскрыл совет, который дал пилоту Льюису Хэмилтону перед его переходом в «Феррари». Немецкий гонщик поделился опытом собственной адаптации в итальянской команде.

«Сердце и культура команды — итальянские. Язык общения — английский. Он понимает всех в команде, но есть исключения, потому что не все сотрудники говорят по-английски или говорят [на языке] плохо. Если ты не владеешь языком идеально, действительно ли ты понимаешь людей? Понимаешь ли культуру?

Оглядываясь назад, это была моя ключевая ошибка. Я учил итальянский, общался и понимал людей, но это не было идеально. Мне следовало действительно изучать итальянский больше, возможно, проводить больше времени в Италии, чтобы глубже понять культуру. Культура — это и есть люди. Когда Льюис совершил переход, я сказал ему: «Единственный совет, который могу дать, лучший совет — учи язык, выучи его действительно хорошо», — приводит слова Феттеля портал Crash.