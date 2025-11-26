Скидки
Вольф: мы имеем солидное преимущество в борьбе, но не считаем, что победа уже обеспечена

Вольф: мы имеем солидное преимущество в борьбе, но не считаем, что победа уже обеспечена
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал задачи команды перед Гран-при Катара, где сохраняется борьба за второе место в Кубке конструкторов.

«Осталось два этапа. Мы имеем солидное преимущество в борьбе за второе место в Кубке конструкторов перед Гран-при Катара, но не считаем, что победа уже обеспечена. Хотя в Лас-Вегасе мы набрали очки, опередив ближайших соперников, этот уикенд также показал, как быстро всё может измениться. Команда хорошо поработала, и мы нацелены повторить этот успех в Дохе и Абу-Даби.

В этот уикенд нас ждёт дополнительный вызов в виде спринтерского формата и ограничения на использование шин. Ключевым моментом будет уверенный старт в свободном заезде и создание хорошей базы для дальнейшей работы. Мы ожидаем, что наши конкуренты будут быстрыми; тёплые условия и высокоскоростные повороты в этом году не были нашей сильной стороной. Но мы сосредоточены на рабочем процессе и будем стремиться выжать максимум из возможностей нашей машины», — приводит слова Вольфа обозреватель Джунаид Самодиен на своей странице в социальных сетях.

Новости. Авто
