Жак Вильнёв назвал главное преимущество Макса Ферстаппена в борьбе за титул

Экс-чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв продолжает считать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена основным претендентом на титул, несмотря на отставание нидерландского гонщика от пилота «Макларена» Ландо Норриса в 24 очка перед финальными этапами.

«Я бы всё равно поставил на Макса Ферстаппена в борьбе за титул в этом сезоне, но с очень небольшим перевесом — из-за его опыта, а также потому, что у «Макларена» сейчас два гонщика, сражающихся за чемпионство, и они не могут использовать одного для помощи другому.

Когда ты в защите, ты принимаешь неверные решения. Могут ли они пойти на суперагрессивную стратегию, которая навредит и Пиастри? Нет. Ты начинаешь сомневаться и ошибаться в выборе тактики», — приводит слова Вильнёва GP Blog.

Он также отметил, что «Макларен» сохраняет преимущество в скорости, но командная тактика «Ред Булл» может стать решающим фактором в борьбе за чемпионство.

