«Ред Булл» рассчитывает на «умный и хитрый» подход к правилам 2026 года

Комментарии

На фоне слухов о том, что силовая установка «Ред Булл» для регламента-2026 отстаёт от конкурентов, спортивный консультант команды Хельмут Марко заявил, что ключевым преимуществом станет подход пилота к управлению энергией.

«Внутри команды мы довольны, но не знаем цифры соперников. Важно ведь всё: двигатель, топливо, батарея… и машина. Пилот должен быть умным и хитрым, чтобы правильно использовать энергию батареи. И есть один пилот, который умеет ехать быстро и думать. Это должно быть нашим преимуществом», — приводит слова Марко Autosport.

Болиды 2026 года будут предъявлять к пилотам совершенно иные и более сложные требования, поэтому их первые оценки в симуляторе вызвали много негатива. Помимо активной аэродинамики, будет доступен «режим овердрайва», который на ограниченное время сможет увеличить мощность гибридной установки.

Но, скорее всего, будут возникать сложности с настройкой автомобилей, а также с их эксплуатацией на трассе. Новые правила объединяют управление энергопотреблением с аэродинамикой: придётся принимать непростые решения относительно уровня прижимной силы, а на трассе — относительно того, где накапливать энергию и где её использовать.

