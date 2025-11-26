Херта — о дебюте в Ф-2: это возвращение за парту, приходится заново учиться основам

Американский гонщик Колтон Херта, тест-пилот команды «Кадиллак», рассказал о подготовке к дебютному сезону в Формуле-2 в 2026 году.

«Это возвращение за парту, приходится заново учиться основам. Каждый формульный автомобиль, даже если они выглядят похоже, управляется по-разному, и машина Формулы-2 сильно отличается. Нужно заново учиться тормозить, работать с педалью газа, управлять шинами «Пирелли», которые совершенно не похожи на Firestone в IndyCar. Много нового, но я жду этого с нетерпением», — приводит слова Херты официальный сайт Формулы-1.

Пилот также добавил, что воспользуется опытом выступлений в младших формульных сериях. Его первое знакомство с болидом Ф-2 состоится в Абу-Даби на постсезонных тестах 10-12 декабря.